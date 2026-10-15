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Медицина

В Рязанской ОКБ объяснили важность «золотого часа»

Алексей Самохин
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Врачи в Рязани спасли мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения. Как выяснилось, супруга обнаружила его дома без сознания. Женщина распознала признаки инсульта и незамедлительно вызвала скорую помощь, так как сама является бывшим медицинским работником. Скорая помощь доставила пациента в ОКБ.

При сборе анамнеза выяснилось, что у пациента был предельно повышен холестерин, что и привело к инсульту. Пациента стали готовить к тромболизису.

Что такое тромболизис, объяснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин: пациенту применили тромболизис — методику, которая способна возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга. Но её эффективность возможна только в короткий промежуток времени сразу после начала приступа.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.

Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил врач.

Благодаря тому, что супруга вовремя распознала признаки инсульта и сразу вызвала скорую, а бригада медиков отделения ОНМК оперативно оказала помощь, инсульт прошёл без последствий. Пациента выписали под наблюдение по месту жительства.

Холестериновые бляшки незаметно сужают просвет артерий, пока однажды мозг не останется без крови. Чтобы вовремя заметить угрозу и не допустить сосудистой катастрофы, напоминаем: своевременная диспансеризация позволяет выявить признаки заболевания на ранних стадиях. 

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