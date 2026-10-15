Продолжила дело арестованного мужа. В Рязани задержали женщину с 25 свертками мефедрона и марихуаны

В Рязани полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре у нее нашли 25 свертков с мефедроном и марихуаной общей массой 39 граммов. Еще одну закладку с синтетическим наркотиком оперативники обнаружили на улице поселка Мехзавод.

По данным УМВД России по Рязанской области, женщина работала на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Ее задержали, когда она собиралась разместить наркотики в тайниках.

В одежде рязанки полицейские обнаружили 31 грамм мефедрона и 8 граммов марихуаны. Кроме того, на участке местности в районе улицы поселка Мехзавод оперативники нашли сделанную ею закладку с синтетическим наркотиком массой более одного грамма.

Как выяснили полицейские, ранее за сбыт наркотиков задержали мужа подозреваемой. После этого женщина решила заняться незаконным бизнесом супруга. Недавно она получила от кураторов новую партию синтетических наркотиков и приступила к их распространению.

Следователь Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Женщине вменяют часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 228.1 УК РФ.

По решению суда подозреваемую заключили под стражу и поместили в следственный изолятор.