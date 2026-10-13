Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязани осудили на 9 лет жительницу Краснодарского края за 1,2 кг наркотиков

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летней жительнице Краснодарского края, которая признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Государственное обвинение в суде поддержал заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2026 года подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом для распространения запрещенных веществ. Женщина получала крупные партии синтетики, самостоятельно фасовала их и прятала в тайниках-закладках на территории города Рязани.

Однако реализовать преступный замысел до конца ей не удалось. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркогруппировки. Из незаконного оборота было изъято более 1,2 килограмма синтетических наркотических средств. Несмотря на весомые доказательства, подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии так и не признала.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд квалифицировал действия женщины по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. С учетом позиции прокурора виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил требование о конфискации имущества, использовавшегося для совершения преступления. В доход государства обращены мобильный телефон осужденной и автомобиль марки Chery Tiggo.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Шиловском районе мужчину осудили за долг по алиментам в 1,5 млн рублей
Следующая статья
Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Интересное

Десятилетний прорыв: Володина назвала 4 знака зодиака, которые войдут в уникальную эру перемен

Астролог Василиса Володина предрекла ряду знаков зодиака наступление уникального периода трансформации, старт которому будет дан уже в 2027 году.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Интересное

Тамара Глоба предрекла сказочное везение одному знаку зодиака с 29 октября

Конец октября готовит мощный энергетический трамплин для одного из знаков зодиака. Ключевым фактором грядущего прорыва становится редкий планетарный резонанс.
Темы
Общество

В Шиловском районе мужчину осудили за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

Мужчина не работал, в органы занятости по вопросу трудоустройства и постановки на учет в качестве безработного не обращался.
Новости Касимова

Касимовское предприятие задолжало своим сотрудникам 250 тысяч рублей

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на протяжении более трех месяцев работники организации получали лишь частичную оплату своего труда.
Общество

Энергетики будут работать всю ночь для восстановления света в Железнодорожном районе Рязани

Специалистам удалось восстановить масляный выключатель, однако в ходе дальнейшей диагностики были обнаружены новые дефекты. В частности, повреждена кабельная воронка на кабельной линии 6 кВ
Культура и события

В Рязани открылась выставка к 50-летию киноклуба «Кинематограф»

В перспективе на площадке музея планируется воссоздать полноценное пространство для киноманов, где можно будет смотреть авторское кино, собираться с друзьями и горячо обсуждать увиденное после сеанса.
Спорт

Ушел из жизни рязанский журналист Вячеслав Чирков

Уход Вячеслава Чиркова стал тяжелой потерей для рязанской журналистики и всех, кто знал его и следил за его работой.
Общество

Массовое отключение воды ждет рязанцев 14 октября

В среду, 14 октября 2026 года, подача холодной воды будет прекращена или ограничена для жителей значительной части города на длительный период с 09:00 до 20:00.
Общество

В Рязанской области 17 октября пройдет Единый день открытых дверей в колледжах

17 октября в образовательных учреждениях региона, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», состоится Единый день открытых дверей.
Общество

В Рязани подростки портят автомобили и крадут из них вещи

Автовладельцы, проживающие в районе улицы Березовой в Рязани, бьют тревогу из-за участившихся случаев вандализма и краж.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье