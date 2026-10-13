В Рязани осудили на 9 лет жительницу Краснодарского края за 1,2 кг наркотиков

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летней жительнице Краснодарского края, которая признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Государственное обвинение в суде поддержал заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2026 года подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом для распространения запрещенных веществ. Женщина получала крупные партии синтетики, самостоятельно фасовала их и прятала в тайниках-закладках на территории города Рязани.

Однако реализовать преступный замысел до конца ей не удалось. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркогруппировки. Из незаконного оборота было изъято более 1,2 килограмма синтетических наркотических средств. Несмотря на весомые доказательства, подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии так и не признала.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд квалифицировал действия женщины по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. С учетом позиции прокурора виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил требование о конфискации имущества, использовавшегося для совершения преступления. В доход государства обращены мобильный телефон осужденной и автомобиль марки Chery Tiggo.