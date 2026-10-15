Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

Схему движения на Московском шоссе поменяли в Рязани

Алексей Самохин
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В Рязани изменилась схема движения на Московском шоссе, заработал новый светофор. Об этом сообщили в администрации города. 

«На выезде с Шоссейного переулка на Московское шоссе заработал новый светофор. Старый выезд перекрыт, светофор будет демонтирован», — говорится в сообщении мэрии. 

Речь идёт о повороте к парковке торгового центра «Барс на Московском». Работавший ранее выезд с парковки, который располагается ближе к центре города, теперь закрыт. Светофор оттуда уберут. 

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Напомним, сейчас проходит реконструкция Московского шоссе. Под путепроводом расширяют дорогу, также расширяют подъезды к нему и выезды со стороны Москвы.

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