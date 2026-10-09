Три дрона сбили над Рязанской областью ночью 9 октября

В ночь на пятницу, 9 октября, над Рязанской областью сбили три беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
По его словам, отражение атаки обошлось без повреждений и пострадавших на земле.
В ночь на пятницу, 9 октября, над Рязанской областью сбили три беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
По его словам, отражение атаки обошлось без повреждений и пострадавших на земле.
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