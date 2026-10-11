В Рязани 15-летний подросток угнал машину и попытался уйти от ГАИ

В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции получили ориентировку на розыск автомобиля ВАЗ-2107. При попытке остановить транспортное средство водитель проигнорировал требования правоохранителей и направился в сторону улицы Новосёлов.

Погоня продолжилась во дворах жилых домов, где нарушитель опасно маневрировал на высокой скорости. У сотрудников ГАИ возникло подозрение, что за рулем находится несовершеннолетний. Чтобы минимизировать риски, инспекторы преследовали машину до полной остановки.

После того как автомобиль остановился, водитель попытался скрыться, но был сразу задержан. Как выяснилось, за рулем находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав. Выяснилось также, что машина была угнана. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.