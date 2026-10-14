Происшествия

В Рязани задержали влюблённую пару закладчиков с 352 граммами мефедрона

Алексей Самохин
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В Рязани полицейские задержали 23-летнего местного жителя и его 20-летнюю сожительницу, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков. У пары изъяли электронные весы и пакетики для фасовки, а в тайнике на улице Пойменной обнаружили 352 грамма мефедрона.

По данным УМВД России по Рязанской области, молодых людей задержали на улице Пойменной, когда они направлялись к тайнику за наркотиками, предназначенными для дальнейшего сбыта. При личном досмотре полицейские нашли у них предметы, которые могли использоваться для фасовки запрещенных веществ.

Оперативники обследовали расположенную неподалеку безлюдную территорию и обнаружили упаковку с мефедроном. По предварительной информации, сначала сожители употребляли наркотики сами, а затем установили контакт с интернет-магазином и стали работать закладчиками. Позже кураторы поручили им распространять более крупные партии. Наркотики они собирались забирать из тайника, делить на части и раскладывать для розничных распространителей.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Дело расследуется по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По ходатайству следователя суд отправил обоих фигурантов под стражу. Расследование продолжается.

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