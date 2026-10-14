В Рязани откроется новая площадка субботних ярмарок

С 17 октября 2026 года в Советском районе Рязани начнут проводить еженедельные ярмарки выходного дня. Торговые ряды разместят на улице Есенина у дома № 80/1, на территории бывшего кинотеатра «Ока». Организаторами выступят региональный Минсельхоз и администрация города по поручению губернатора Павла Малкова.

На ярмарке местные производители представят мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, колбасы, овощи и фрукты. Покупатели смогут приобрести живую рыбу, мед и другие продукты пчеловодства.

На первую ярмарку, которая состоится 17 октября, планируют привлечь 40 предприятий и фермерских хозяйств.

Участвовать в ярмарках могут сельхозпредприятия, производители пищевой продукции, перерабатывающие компании, организации торговли и общественного питания Рязанской области. Заявки также принимают от садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств региона.

По вопросам участия и регистрации можно обратиться в отдел проектной и выставочной деятельности в сфере АПК регионального Минсельхоза по телефону (4912) 21-08-90.

Ярмарки выходного дня проводят в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».