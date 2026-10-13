Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Дениса Любченко могут наградить после дуэли с грузинском наемником на ножах, заявил «АиФ» подполковник Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что рукопашный бой несравним с другими видами боестолкновений, потому что идет прямой контакт. Чаще всего после таких случаев бойцов награждают высокими наградами Минобороны.

Со своей стороны, военный эксперт Алексей Живов уточнил, какую именно награду может получить Любченко.

«Медаль «За отвагу», Георгиевский крест, «Орден Мужества», — перечислил он.

Ранее сам боец рассказал, что инцидент произошел во время освобождения одного из населенных пунктов Донбасса. У него не было с собой боеприпасов, поэтому пришлось вооружиться холодным оружием. Россиянин получил ранение, но вышел из схватки победителем.