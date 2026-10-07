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Новости России

Российский турист разбился во время полета на параплане в Турции

Анастасия Мериакри
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Трагический инцидент произошел на турецком курорте Олюдениз, где во время занятия парапланеризмом скончался гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.

По имеющимся данным, трагедия произошла в 10:30 по московскому времени. 37-летний российский турист Александр совершал соло-полет на параплане, стартовав с высоты 1900 метров с горы Бабадаг, расположенной в провинции Мугла.

Вскоре после взлета по пока не установленной причине аппарат потерял управление, и мужчина упал на скалы.

На место происшествия выдвинулись сотрудники жандармерии и спасательные бригады. Однако к моменту прибытия медиков 37-летний россиянин уже скончался от полученных травм.

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