Очевидцы рассказали о гибели матери и сына в ДТП с самосвалом в Домодедове

Самосвал раздавил легковой автомобиль, в котором находились 33-летняя женщина и ее 6-летний сын, когда поворачивал в жилой квартал в Домодедово, сообщили очевидцы «Российской газете».

Трагедия произошла во вторник на Речной улице. По предварительной версии, грузовик Scania опрокинулся на Geely. Машину буквально расплющило под весом самосвала, а водитель и пассажир погибли на месте.

Как отметили свидетели аварии, она произошла в тот момент, когда Geely выезжал с перекрестка со стороны школы №1. Женщина, сидевшая за рулем, пропускала самосвал, поворачивавший на главную дорогу.

«В этот момент, по всей видимости, из-за большой скорости Scania опрокинулся прямо на стоявшую легковушку», — говорится в статье.

По данным издания, самосвал был выпущен в 2021 году и принадлежит компании по производству цемента и бетона. Три года назад водителя грузовика оштрафовали за движение по Третьему транспортному кольцу в Москве далее второй полосы.