В Рязани прошла дегустация обновленного школьного меню

В школе № 1 имени В.П. Екимецкой Рязани прошла дегустация блюд от АО «Детское питание». Участниками стали представители администрации, педагоги, родители и школьники.

Гостям предложили пшенную кашу с тыквенным пюре, зеленые щи на курином бульоне, творожную запеканку с джемом, бутерброды с сыром и свежие овощи. Новинкой стало картофельное пюре с запеченной рыбой. Из напитков — иван-чай, на полдник — яблоки, сок, пюре и йогурты.

Все блюда приготовили по санитарным нормам и технологическим стандартам. После дегустации участники оценили меню и заполнили анкеты.