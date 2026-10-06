Mash: капитан горящего танкера возле Сочи успел запросить эвакуацию

Капитан танкера Aframax Rio, который вспыхнул в акватории Черного моря возле Сочи, вовремя запросил эвакуацию для команды, пишет Mash.

По данным издания, судно под флагом Либерии несколько дней дрейфовало у берега, затем на нем начался пожар.

«Капитан успел запросить эвакуацию для 23 членов экипажа», — говорится в публикации.

Предположительно, танкер перевозил нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти под завязку.

Как рассказал глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин, на федеральной территории ввели оперативные меры безопасности из-за ЧП.

Для предотвращения любых рисков для здоровья отдыхающих и местных жителей власти приняли решение о временном закрытии всех пляжей в этом районе. Доступ к береговой линии ограничен до особого распоряжения. Специалисты следят за экологической обстановкой.

Власти призвали местных жителей и туристов воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе и, по возможности, не открывать окна в жилых и офисных помещениях до стабилизации ситуации.