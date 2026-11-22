В период с 13 по 20 ноября в детский травматологический пункт Рязани обратились 412 несовершеннолетних пациентов. Об этом информирует пресс-служба Областной детской клинической больницы.

Согласно статистике, наиболее распространёнными повреждениями стали ушибы и растяжения — медики зафиксировали 244 таких случая. На втором месте по частоте оказались переломы (103 обращения), третью позицию занимают раны (56).

Кроме того, врачи диагностировали 8 черепно-мозговых травм, зарегистрировали 6 укусов животными, 3 травмы в результате дорожно-транспортных происшествий и 1 ожог.

Специалисты ОДКБ призывают родителей усилить контроль за безопасностью детей, особенно во время прогулок и подвижных игр.