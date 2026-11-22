Телеканал НТВ выпустил программу «Криминальная Россия. Самые громкие преступления», посвящённую делу Вячеслава Ермолова — одного из основателей и лидеров рязанской организованной преступной группировки «Слоны».

Самого Ермолова, известного по кличке Слон, задержать так и не удалось: он скрылся за мгновения до того, как оперативники наведались к нему в квартиру. Лидер ОПГ бесследно исчез, а на скамье подсудимых оказались многочисленные участники слоновской группы.

Беспрецедентный процесс

В январе 2000 года в Рязани прошёл судебный процесс, ставший беспрецедентным для России: на скамье подсудимых оказались 22 человека. Дело насчитывало 168 эпизодов и 99 томов, оглашение приговора заняло три дня. Специально для процесса в спортивном зале учебного центра УВД сварили решётку.

Кадр программы «Криминальная Россия. Самые громкие преступления»

В обычном зале такое количество подсудимых просто не поместилось. Как отмечали участники расследования, это было одно из первых в России дел такого масштаба. В итоге 22 участника группировки получили в общей сложности 214 лет лишения свободы.

От бомбилы до главаря ОПГ

По данным следствия, группировка «Слоны» возникла в конце 1980-х годов. Вячеслав Ермолов, двухметровый мужчина, работавший таксистом на «Жигулях», вместе со своим знакомым Николаем Максимовым по кличке Макс решил создать банду из бывших водителей автобазы. Первоначально они обложили данью уличных напёрсточников, затем перешли к мошенничеству на авторынке и масштабному рэкету. Постепенно под контролем группировки оказались таксисты, ларёчники, челноки, коммерсанты, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.

Противостояние с айрапетовскими, самой мощной на тот момент ОПГ Рязани, которой руководил ранее судимый боксёр Виктор Айрапетов, вылилось в кровопролитный конфликт. 25 ноября 1993 года пятеро киллеров с автоматами ворвались в бар ДК «Сельмаш», где отдыхали айрапетовские, и открыли стрельбу. В результате восемь человек погибли, столько же получили ранения. Пострадали и случайные посетители. Сам Айрапетов успел спрятаться за колонной.

Кадр программы «Криминальная Россия. Самые громкие преступления»

В марте 1994 года Николай Максимов был застрелен киллером возле своего дома. Вскоре после этого на похоронах Максимова была предпринята попытка взорвать самого Ермолова. Смертник Сергей Маникин с бомбой в дипломате направлялся к храму, но взрыв произошёл преждевременно — сигнал автомобильной сигнализации совпал с частотой детонатора. Маникин погиб, Ермолов остался жив. Впоследствии Виктор Айрапетов исчез после того, как его машину остановил якобы милицейский патруль.

Кадр программы «Криминальная Россия. Самые громкие преступления»

800 человек и дань с цирка

После устранения конкурентов группировка Ермолова, получившая окончательное название «Слоны», насчитывала около 800 человек. По свидетельствам, работать на Слона считалось почётным среди молодёжи.

Данью были обложены заводы, магазины, рынки, гаражи, фермеры и даже рязанский цирк. Тех, кто отказывался платить, ждала жестокая расправа — вплоть до убийств.

Операция «Живец»

Расследование преступлений группировки обычными методами оказалось практически невозможным: потерпевшие под угрозой расправы забирали заявления. Тогда следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам Дмитрия Плоткина разработала нестандартную операцию «Живец». Планировалось спровоцировать бандитов на преступление и взять их с поличным.

Однако из-за утечки информации Ермолов узнал о готовящейся ловушке и ошибочно заподозрил в роли «живца» бизнесмена Тимурана Хаджаева, который на самом деле не имел отношения к операции. В сентябре 1996 года Хаджаева похитили и потребовали выкуп. Благодаря записке, переданной жене, информация дошла до группы Плоткина. В ходе спецоперации заложника удалось освободить, а похитителей задержать.

После задержания участников группировки следствие получило показания, которые позволили раскрыть другие эпизоды — похищения, убийства, вымогательства. В один день оперативники провели более ста обысков. Следователи применили и нестандартные методы работы с потерпевшими: переодетые под бандитов оперативники выходили на рынок, где торговцы сообщали им, кому и какие суммы они платят за «крышу», после чего эти показания фиксировались документально.

Слон до сих пор в розыске

Когда был выписан ордер на арест Вячеслава Ермолова, группа задержания прибыла к его квартире, однако дверь никто не открыл. Оперативники выломали её, но квартира оказалась пуста — в пепельнице ещё дымилась недокуренная сигара. Ермолов скрылся буквально за две минуты до ареста, кто-то успел его предупредить. По словам участников расследования, на первоначальном этапе достаточных доказательств для его ареста не было, но он видел, что следствие плотно взялось за группировку, и предпочёл скрыться. До сих пор Ермолов значится в международном розыске.

Кадр программы «Криминальная Россия. Самые громкие преступления»

Несмотря на исчезновение главаря, следствие довело дело ОПГ до суда. Как отмечалось в программе, слонов победила команда, работавшая как единая система против системы Ермолова. Однако охота на самого Слона продолжается.