Переводчик президента Владимира Путина Алексей Садыков, к которому в последнее время приковано внимание в соцсетях, во время учебы в МГЛУ удивлял преподавателей вдумчивым отношением к английскому языку, рассказала РИА Новости декан профильного факультета в этом вузе Ксения Голубина.

По ее словам, студента интересовало буквально все в изучаемом предмете. Он обращал внимание на произношение, стилистические нюансы, повседневную лексику. Также Садыков изучал англоязычные СМИ.

«Алексей всегда удивлял нас своим бережным, вдумчивым отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно», — заявила Голубина.

Преподаватель подчеркнула, что всегда ценила в подопечном его дисциплинированность и готовность изучать новое в языке.

Садыков — выпускник МГЛУ 2008 года. Он был переводчиком Путина во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она прошла 12 ноября в Кремле.

Многие пользователи обратили внимание, что Алексей безупречно знает английский и с удивительной точностью передает интонации президента.