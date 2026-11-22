Министерство обороны Украины заявило, что считает Крымский мост законной военной целью. Ведомство опубликовало заявление после слов Владимира Путина о том, что мост является «исключительно мирным объектом».

Украинцы утверждают, что семь международных институтов осудили строительство переправы, включая Генеральную Ассамблею ООН и НАТО. Кроме того, Россия не спросила разрешение на его строительство у… Украины.

В Минобороны Украины заявили, что мост использовался для перевозки военной техники и топлива. Поэтому Киев рассматривает его как военную цель.

Вице-премьер РФ Андрей Никитин ранее сообщил, что основные перевозки через Крымский мост удалось восстановить после атак ВСУ.

По словам Никитина, движение поездов возобновили. Однако пассажирам и перевозчикам стоит учитывать возможные ограничения, поскольку главным условием работы транспорта остается безопасность.

Читайте также: Удар возмездия за Крымский мост нанесён по месту встречи командования ВСУ и иностранцев