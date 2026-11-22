Масштабный налет украинских дронов на Воронеж мог длиться свыше восьми часов, пишет издание «Воронеж сейчас».

Авторы публикации отметили, что сама атака началась еще до полуночи, а отбой воздушной тревоги в Воронежской агломерации дали в 06:07.

«Угроза удара дронов в Воронеже и пяти ближайших районах действовала 8,5 часа. А если учесть, что ПВО начала работать до официального объявления воздушной тревоги, даже дольше», — говорится в статье.

Как рассказали воронежцы в соцсетях, взрывы, которые было слышно в ночном небе, отличались особой мощью.

Утром губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили в небе над Воронежем и двумя районами области 23 беспилотника. В результате никто из местных жителей не пострадал.

При падении обломков БПЛА в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов пострадало остекление одного из жилищ и хозпостройка.