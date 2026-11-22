Основные перевозки через Крымский мост удалось восстановить после атак ВСУ. При этом организация транспортного сообщения и доставки грузов теперь требует более сложной логистики. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде».

По словам Никитина, движение поездов возобновили. Однако пассажирам и перевозчикам стоит учитывать возможные ограничения, поскольку главным условием работы транспорта остается безопасность.

Вице-премьер подчеркнул, что Минтранс и Крымская железная дорога принимают решения с учетом этих требований. Поэтому изменения в расписании и другие ограничения исключать нельзя.

Как организуют перевозки через Крымский мост

Журналист «Комсомольской правды» обратил внимание на готовность пассажиров покупать билеты на поезда, несмотря на тревожную информацию о ситуации вокруг Крымского моста.

Андрей Никитин пояснил, что безопасность людей остается главным приоритетом транспортных служб. Все решения о перевозках принимают с учетом текущей обстановки.

С доставкой продуктов питания и других грузов ситуация тоже остается управляемой, хотя прежняя схема логистики стала сложнее.

Под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова оперативный штаб работает круглосуточно и взаимодействует с региональными властями. Необходимые решения уже приняты и выполняются.

В ближайшее время пассажирам и грузоперевозчикам должны опубликовать подробную последовательность дальнейших действий.