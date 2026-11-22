В Рязанской области на предстоящей неделе ожидается постепенное похолодание. К концу недели дневная температура опустится до -5 градусов, а ночью морозы усилятся до -8 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Перемены в погоде затронут и Москву. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Людмилы Паршиной, причиной похолодания в столичном регионе станет взаимодействие южного циклона и антициклона, который придет из Скандинавии.

Сначала циклон принесет снегопады. В частности, 25 ноября в Москве ожидаются облачная погода и снег. Затем ветер сменится на северный, а в регион начнет поступать более холодный воздух.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, похолодание в Рязанской области будет усиливаться с середины недели.

В среду, 25 ноября, днем ожидается до -2 градусов, в четверг температура останется на том же уровне. К субботе, 28 ноября, воздух остынет до -5 градусов.

Ночью морозы станут заметнее. Если в начале недели прогнозируют около -1…-2 градусов, то к выходным температура опустится до -8 градусов.

Снег и другие осадки вероятны практически ежедневно, за исключением вторника, 24 ноября. Наиболее высокая вероятность осадков ожидается 25 ноября — 83%.

Людмила Паршина объяснила, что после прохождения южного циклона к Москве приблизится скандинавский антициклон. Сочетание этих атмосферных процессов приведет к дальнейшему снижению температуры.

По прогнозу синоптика, ночные значения в столичном регионе опустятся до -5 градусов и ниже, а снежный покров начнет накапливаться.