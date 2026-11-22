В Рязани произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщили в РГРЭС.

Согласно данным энергетиков, в 5:35 22 ноября из-за повреждения кабельной линии подача электроэнергии прекратилась по ряду адресов: улицы Карьерная, Кирпичного Завода, Керамические Выселки, Мирная, Покровская, Керамзавода, а также в поселке Мехзавода.

На место оперативно прибыла аварийная бригада, которая уже приступила к ремонтным работам. Как пояснили в РГРЭС, в настоящее время специалисты выполняют переключение схем на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстанавливаться поэтапно — с последовательным подключением подстанций. В энергокомпании заверили, что подача электричества будет возобновлена в максимально короткие сроки.