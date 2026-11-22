Украинские военные могли запустить беспилотники в сторону Воронежа из Харьковской области, заявил в беседе с «АиФ» подполковник запаса Олег Иванников.

По его мнению, ВСУ стремятся выбирать наиболее короткие маршруты для террористических атак, поскольку российская система ПВО в зоне СВО работает крайне эффективно.

«Большинство беспилотных летательных аппаратов противника уничтожается еще на линии боевого соприкосновения», — пояснил Иванников.

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Утром губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили в небе над Воронежем и двумя районами области 23 беспилотника. В результате никто из местных жителей не пострадал.

При падении обломков БПЛА в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов пострадало остекление одного из жилищ и хозпостройка.