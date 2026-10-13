В Рязани подростки портят автомобили и крадут из них вещи

Автовладельцы, проживающие в районе улицы Березовой в Рязани, бьют тревогу из-за участившихся случаев вандализма и краж. По информации канала «Топор. Новости Рязани» в Максе, с конца сентября и вплоть до 12 октября в роще возле дома № 5, корпус 1, регулярно фиксируются повреждения припаркованных машин.

По словам очевидцев, инциденты происходят по схожему сценарию. Двое подростков замечены возле автомобилей: они дергают дверные ручки, наносят удары по кузову и пытаются проникнуть внутрь салонов и похищают оставленные в машинах личные вещи.

Возмущенные местные жители уже обратились в правоохранительные органы и подали официальное заявление в полицию.

Пострадавшие автовладельцы призывают горожан к бдительности. Если вы стали свидетелем противоправных действий подростков в указанном районе или располагаете любой информацией, которая может помочь в их поиске, вас просят сообщить об этом в полицию.