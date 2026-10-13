Сыновья Кашпировского потребовали проверить его вдову на полиграфе

Сыновья психотерапевта Анатолия Кашпировского от первого брака Сергей и Алексей потребовали проверить его вдову Гулизару Чалбаш на полиграфе, пишет «КП».

По словам родственников, они до сих пор не знают, где и когда похоронят отца. Также они не могут получить от женщины ответы на вопросы об обстоятельствах смерти ее мужа.

В обращении Сергей и Алексей обратили внимание на расхождение данных о состоянии здоровья психотерапевта. В то время, как СМИ писали об онкологическом заболевании, вдова настаивала на внезапной остановке сердца.

«Готовы ли вы подтвердить свои слова на полиграфе? Готовы ли вы сделать тест ДНК с вашей дочерью и нами?» — говорится в публикации.

Родственники призвали ее предоставить медицинские документы, указать схему лечения и список препаратов, которые принимал их отец, а также прояснить детали последних часов жизни Кашпировского.

Кроме того, они хотят, чтобы Чалбаш объяснила, почему с YouTube-канала психотерапевта пропали архивные видео. Братья отметили, что решились на публичное обращение из-за прекращения частного общения.

Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Церемония прощания прошла 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После нее тело отправили на Украину, где психотерапевта должны похоронить.