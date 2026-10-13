Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем Opel на улице Маяковского в Рязани

ДТП унесло жизнь мотоциклиста в Рязани утром 11 октября. Авария произошла в районе дома № 49 по улице Маяковского.

По предварительным данным, около 09:50 на дороге столкнулись мотоцикл марки Triumph и легковой автомобиль Opel. За рулем мотоцикла находился 45-летний житель города Новомичуринска. Легковым автомобилем в момент аварии управлял 62-летний рязанец.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.