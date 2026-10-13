Срочный ремонт подстанции оставил жителей района Голенчино без света в Рязани

Во вторник, 13 октября, в Рязани произошло отключение электроэнергии, связанное с необходимостью проведения неотложных работ на объектах энергосистемы.
В 14:15 специалисты приступили к срочному ремонту высоковольтного оборудования на трансформаторной подстанции ТП-609. В зону временного обесточивания попали дома по следующим адресам:
- улица Баженова;
- Голенчинское шоссе;
- улица Нагорная;
- улица Никуличинская;
- улица Пронская;
- улица Рязанская;
- а также район Голенчино.
Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет 2 часа, то есть свет в домах должен появиться не позднее 16:15.