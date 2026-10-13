Любимые герои из «Простоквашино» вернутся на экраны 17 декабря в новой зимней сказке

Кинокомпания братьев Андреасян совместно с «Газпром-Медиа Холдинг», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ готовят зрителей к главной семейной премьере зимы. Фильм «Зима в Простоквашино» (6+) с новой историей о полюбившихся героях выйдет в широкий прокат 17 декабря 2026 года. Создатели обещают сказочную, трогательную и очень веселую картину, которая станет таким же атрибутом новогодних каникул, как мандарины и бой курантов.

Напомним, что первая часть франшизы собрала в российском прокате более 2,4 миллиарда рублей. Над продолжением работала сильная команда: производством занимаются Кинокомпания братьев Андреасян совместно с «Газпром-Медиа Холдинг», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ. Дистрибьютором картины выступает компания «Атмосфера кино». Продюсерский пул включает Гевонда и Сарика Андреасянов, Тину Канделаки, Аркадия Водахова, Бориса Ханчаляна, Марину Разумову, Сергея Косинского и Юлиану Слащеву. Режиссерское кресло вновь занял Сарик Андреасян.

По сюжету новой картины в Простоквашино наступила зима, но холодно стало не только на улице. Матроскин и Шарик, которые раньше не могли жить друг без друга, поссорились и даже разделили дом. В семье Дяди Фёдора тоже назревают свои непростые проблемы. Чтобы помирить лучших друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню.

Тем временем в Простоквашино съезжаются родители героя и почтальоны из самых разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные жизненные трудности. В канун праздника героям придется разобраться в старых обидах и вспомнить самое главное — быть рядом с теми, кого ты любишь.

В картине вернулись полюбившиеся зрителям исполнители. Роли папы Димы и мамы Риммы снова исполнили Павел Прилучный и Лиза Моряк, а к образу Дяди Фёдора вернулся юный актер Роман Панков. Компанию им на экране составили Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Тимур Батрутдинов, Марина Федункив, Алексей Маклаков, Александр Лыков и другие известные артисты.

Известных всем животных вновь озвучили звезды: Матроскину и Шарику подарили свои голоса Антон Табаков и Павел Деревянко, а Галчонка озвучила Дарья Блохина.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подчеркнула масштаб проекта:

«Сегодня “Простоквашино” — это уже гораздо больше, чем мультфильм или фильм. Это большая вселенная и сильный российский бренд, который мы продолжаем развивать в самых разных направлениях. Для нас важно, что эта история живет не только на экране: вместе с Нижегородской областью мы участвуем в развитии реальной деревни Простоквашино, которая постепенно становится новой точкой притяжения для туристов. “Зима в Простоквашино” — еще один важный шаг в развитии этой вселенной и ее будущего».

Режиссер картины Сарик Андреасян поделился деталями создания атмосферы:

«Для нас было очень важно создать настоящее Простоквашино зимой — место, в которое хочется попасть самому. Мы работали как с натурными съемками, так и с большими декорациями, уделяли огромное внимание деталям: снегу, свету, праздничному оформлению домов, атмосфере деревни. Современные визуальные эффекты помогали дополнить картину, но главным было ощущение уюта, тепла и настоящего зимнего чуда. Пожалуй, самое сложное — добиться того, чтобы эта сказочная атмосфера выглядела абсолютно естественно и при этом оставалась живой и правдивой. Когда работаешь с любимыми персонажами, которых знает несколько поколений зрителей, ответственность особенно велика. Нам хотелось не просто рассказать новую историю, а сохранить тот дух Простоквашино, который многие помнят с детства».

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила культурную значимость проекта:

«Для миллионов людей, выросших в нашей стране, мультфильмы о Простоквашино давно стали частью новогодней традиции — такой же, как семейный поход в кино. И в этом году без праздничного настроения никто не останется: уже в декабре в кинотеатрах можно будет встретиться с любимыми героями и увидеть историю, на которой выросло не одно поколение. Когда всё вокруг так быстро меняется, такие сюжеты особенно нужны — они напоминают о простых вещах из-за которых мы и любим этот праздник».

Павел Прилучный, исполнивший роль папы Димы, поделился личным взглядом на своего персонажа:

«Мы все выросли на историях про героев из Простоквашино, и, как ни странно, с годами они не стареют, а кажутся только глубже. На первый взгляд, это кино для детей, но, когда смотришь на персонажей взрослыми глазами, понимаешь, что учиться у них можно очень многому: дружить, прощать, не бояться быть смешным. Папа мне особенно близок. Это серьезный, взрослый мужчина, у него работа, ответственность, забот хватает. Но он не потерял в себе того самого мальчишку. Когда Дядя Фёдор придумывает какую-нибудь авантюру, папа не говорит „это глупости“, он понимает его. Мне кажется, в этом и есть настоящая взрослость: оставаться надежным и при этом не терять искры».

Лиза Моряк, сыгравшая маму Римму, подчеркнула универсальность своей героини:

«Хочу, чтобы зрители унесли с собой после просмотра простую, но очень важную мысль: как бы ни менялся мир вокруг, семья, любовь и забота друг о друге всегда остаются самым главным. Моя мама Римма как раз про это. Она работает, держит на себе дом, успевает все и сразу, и не может жить без Простоквашино. Если понадобится, она туда и на лыжах поедет! Мне кажется, многие мамы узнают в ней себя: как бы ни был плотен график, на любимых людей всегда найдутся силы и время».

Иван Охлобыстин, вновь воплотивший образ Печкина, рассуждал о важности добрых сказок:

«Говорят, чудеса нужно заслужить. Я думаю, их важно просто вовремя заметить, а научить этому могут только добрые сказки. Когда ребенок смотрит на заснеженное Простоквашино, он учится главному: мир бывает теплым, а люди в нем — хорошими, даже если иногда ворчат, как мой Печкин. Берегите эти истории, они растут вместе с нами».

Юный Роман Панков, для которого это уже не первое появление в роли Дяди Фёдора, рассказал о самых ярких моментах съемок:

«Больше всего мне запомнилась сцена, где мы с папой, Шариком и Матроскиным вытаскивали машину из сугроба. Багажник у нее был доверху набит мандаринами, и это выглядело так необычно! А еще зима во время съемок выдалась почти без снега, поэтому его делали специально для фильма. Он получился таким настоящим, это было как маленькое чудо. Мне кажется, фильм у нас вышел просто волшебным: очень добрым, веселым и теплым».

«Зима в Простоквашино» обещает стать одним из главных семейных событий декабря — картиной, которая объединит за экранами телевизоров и в кинозалах несколько поколений зрителей.