Image by prostooleh on Freepik
Погода

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Центральной России выпадет первый снег

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что формирование временного снежного покрова в столичном регионе и соседней Рязанской области ожидается не ранее первой пятидневки ноября.

Эксперт опровергла появившиеся ранее слухи о возможном мокром снеге уже 20 октября. По словам синоптика, конец месяца пройдет с положительными температурами. Если осадки и выпадут, то это будет обычный дождь, и лишь в самых последних числах октября не исключена смешанная фаза в виде дождя со снегом.

«Я не знаю, на чем основывались те синоптики, которые прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. <…> Если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября это будет смешанная фаза – дождь с мокрым снегом», – сказала эксперт в интервью «Москве 24«.

На текущей неделе в Центральной России сохраняется аномально теплая для этого времени погода с дневными температурами до +15 градусов. Ночи также балуют теплом: прошедшая ночь на 12 октября и вовсе стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, когда столбики термометров не опускались ниже 12,5 градуса.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака
Следующая статья
Александра Трусова официально возглавила список запасных Гран-при ISU
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Интересное

Десятилетний прорыв: Володина назвала 4 знака зодиака, которые войдут в уникальную эру перемен

Астролог Василиса Володина предрекла ряду знаков зодиака наступление уникального периода трансформации, старт которому будет дан уже в 2027 году.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Экология, природа, животные

В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.
Темы
Интересное

Тамара Глоба предрекла сказочное везение одному знаку зодиака с 29 октября

Конец октября готовит мощный энергетический трамплин для одного из знаков зодиака. Ключевым фактором грядущего прорыва становится редкий планетарный резонанс.
Медицина

В Рязанском перинатальном центре сохранили матку пациентке с врастанием плаценты

Пациентка Юлия, воспитывающая вместе с мужем Владимиром 12-летнего сына Павла и трехлетнюю дочь Дашу, на этот раз столкнулась с серьезным испытанием.
Спорт

Александра Трусова официально возглавила список запасных Гран-при ISU

Этот высокий результат позволил ей возглавить лист ожидания: теперь в случае снятия одной из заявленных участниц этапов Гран-при, приглашение на турнир получит именно российская фигуристка.
Интересное

Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака

Это идеальное время, чтобы напомнить о себе старым знакомым: такой шаг не только расширит ваш круг общения, но и может подкинуть свежие идеи для реализации или даже новых партнеров по бизнесу.
Общество

Две компании оставили без света жителей Рязани, им грозят штрафы

Днем 12 октября в Рязани зафиксировано два случая отключения электроэнергии, произошедших по вине сторонних организаций.
Общество

В РПЦ рассказали, что делать, если встретили на улице бездомного

Если же человек просто спит на улице, эксперт не рекомендует сразу звонить медикам: «Бывает, он просыпается и спрашивает: "зачем?".
Общество

Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году

В свой примерный список получатель подарков экономист включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку.
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье