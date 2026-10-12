Синоптик Позднякова рассказала, когда в Центральной России выпадет первый снег

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что формирование временного снежного покрова в столичном регионе и соседней Рязанской области ожидается не ранее первой пятидневки ноября.

Эксперт опровергла появившиеся ранее слухи о возможном мокром снеге уже 20 октября. По словам синоптика, конец месяца пройдет с положительными температурами. Если осадки и выпадут, то это будет обычный дождь, и лишь в самых последних числах октября не исключена смешанная фаза в виде дождя со снегом.

«Я не знаю, на чем основывались те синоптики, которые прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. <…> Если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября это будет смешанная фаза – дождь с мокрым снегом», – сказала эксперт в интервью «Москве 24«.

На текущей неделе в Центральной России сохраняется аномально теплая для этого времени погода с дневными температурами до +15 градусов. Ночи также балуют теплом: прошедшая ночь на 12 октября и вовсе стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, когда столбики термометров не опускались ниже 12,5 градуса.