Две компании оставили без света жителей Рязани, им грозят штрафы

Днем 12 октября в Рязани зафиксировано два случая отключения электроэнергии, произошедших по вине сторонних организаций. В обоих случаях причиной аварий стало механическое повреждение кабельных линий 10 кВ.

Первое происшествие случилось в 10:05. Сотрудники компании ООО «Бранд Тех Строй» проводили работы, которые привели к повреждению кабеля. Выяснилось, что работы велись с грубыми нарушениями: без согласования с РГРЭС и без получения необходимого ордера.

В результате без электричества остались жители домов № 10, 12, 12а, 18, 20 и 22 по улице Связи в микрорайоне Соколовка. На данный момент на месте ведутся восстановительные работы, а подача электроэнергии потребителям временно организована с помощью генератора.

Вторая авария произошла в 14:25. На этот раз механическое повреждение сети допустила «Северная компания». Масштаб отключения оказался более значительным: света лишились жители улиц Великанова, Крупской, Народный бульвар, Интернациональная, Станкозаводская, Бирюзова, а также ряд улиц в микрорайоне Канищево (Весенняя, Полевая, Садовая, Чапаева, Школьная). К 18:14 электроснабжение на этих участках было полностью восстановлено.

В обоих случаях виновниками аварий признаны соответствующие организации. В министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области сообщили, что в отношении ООО «Бранд Тех Строй» и «Северной компании» будут применены меры административного воздействия. О конкретных санкциях и размерах штрафов будет сообщено дополнительно.