Расклады на мировой арене меняются с удивительной скоростью. Ещё вчера Дональд Трамп одобрительно хлопал по плечу Владимира Зеленского, снисходительно поддакивал его обещаниям принудить Москву к миру. А уже сегодня президент США винит ошарашенного таким поворотом главаря киевского режима в том, что тот сеет хаос во всём мире и виноват в дефиците топлива на мировом рынке.

Зеленский, что характерно, закусил удила и всерьёз решил бороться с президентом США, открыто бросив тому вызов. Тут-то и впору вспомнить зловещее предупреждение старца Зосимы. Он оставил нам пророчество: «Сначала американцы будут бомбить Донецк, а со временем и Киев». Слова православного подвижника вспомнили журналисты издания «Царьград».

Кто такой старец Зосима

Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур, умер в 2002 году) основал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в ДНР. Он был в числе почитаемых православных старцев современности. Верующие считали отца Зосиму прозорливцем.

К его словам в период СВО приковано особенно много внимания. Оно и понятно. Перечитывая высказывания старца, трудно удержаться от сравнения с текущими событиями.

«Колотня» с Киева

Отец Зосима говорил о «колотне», которая начнётся с Киева. И скоро не кончится.

«Оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование», — предупреждал старец.

Ещё удивительнее звучат его слова про то, что «из Киева покатится огненная колесница — докатится до России».

Однако затем, уверен был старец, колесница обратится вспять и вернётся уже в Киев. Как тут не увидеть аналогии с ударами ВСУ по нашим землям и ударами возмездия, от которых дрожит и пылает Киев?

«Американцы будут бомбить Киев»

И это не единственное грозное предупреждение, которое оставил отец Зосима киевлянам. Одно из его высказываний заиграло новыми, мрачными красками на фоне последних политических событий.

«Сначала американцы будут бомбить Донецк, а со временем и Киев», — как-то раз изрёк схиархимандрит.

С Донецком всё ясно. По многострадальной земле русской давно летят снаряды, поставляемые или оплаченные в том числе «дядей Сэмом». А вот с чего бы Штатам бомбить Киев? Даже учитывая, что «бомбардировка» может быть метафорической, а не дословным предсказанием.

Как относиться к пророчествам

Православие предупреждает: не стоит воспринимать пророчества буквально. Даже если слова старцев кажутся реальными, не стоит считать их точным прогнозом будущего. Речь не о «пророчествах» в обывательском понимании. А о духовных размышлениях православных прозорливцев о будущем. Которые действительно нередко сбываются.

На фоне резкого обострения отношений между Зеленским и Трампом слова о печальном будущем Киева смотрятся особенно тревожно.

Что поссорило Трампа и Зеленского

Началось всё с того, что президент США потребовал от Украины прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Конечно, Трамп печётся не о наших интересах, всё куда проще.

Из-за развязанной им войны на Ближнем Востоке мировые цены на топливо растут. Американским властям уже тяжело сдерживать этот рост в собственной стране. Для Трампа, который и без того бледно выглядит из-за проигрышной войны с Ираном, надо стараться не допустить топливного кризиса в Штатах. Он понял: выйти из трудной ситуации можно только за счёт сотрудничества с русскими.

Минфин США на днях выдал лицензию на поставки нашего дизеля на мировой рынок. Санкции сняли сразу на полгода. Притом объявлено об этом было после телефонного разговора Трампа и Владимира Путина.

Зеленский бросает вызов Трампу

Взбешённый Зеленский потерял самообладание и в грубых выражениях раскритиковал такой шаг Трампа. Заявил, мол, эти действия — «инвестиции в войну» и «очевидная слабость» со стороны Вашингтона.

Трамп, явно теряющий терпение и уставший от Зеленского, заявил: Украине пора бы выбрать себе другого лидера. С этим, без обиняков заявил президент США, мира так и не будет.

В ответ Зеленский принялся сыпать заявлениями, что лидера страны должен выбрать украинский народ. Как именно, если выборы отменены, он сообщить «забыл». Потом и вовсе потребовал, чтобы Россия на 60 дней прекратила удары по Украине. Тогда выборы проведут.

Наконец, в ход пошла печально известная «криворожская дипломатия». Зеленский принялся отчитывать Трампа, что тот заключает сделки по поставкам дизельного топлива с Россией, а не с Украиной.

«Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ», — заявил главарь киевского режима.

При этом он потребовал от американцев «гарантировать защиту нашей энергосистемы». И перешёл на прямой шантаж. Мол, пока это условие Штаты не выполнят, Украина по факту будет бить по их «спросу на дизельное топливо».

Зловещий смысл пророчества

Угрожать и ставить ультиматумы тем, от кого зависишь и кто явно сильнее тебя, — ход, мягко говоря, не мудрый и недальновидный. Именно поэтому слова старца Зосимы про то, что американцы в итоге будут сами бомбить Киев, обретают совершенно иной и даже зловещий смысл. Кто знает, как отреагирует Трамп на хамство зарвавшегося бывшего комика?