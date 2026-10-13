В Рязанской области 17 октября пройдет Единый день открытых дверей в колледжах

Министерство образования Рязанской области приглашает школьников и их родителей на масштабное профориентационное мероприятие. 17 октября в образовательных учреждениях региона, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», состоится Единый день открытых дверей.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации с 2022 года и направлен на создание условий для подготовки молодых кадров с учетом актуальных требований современного рынка труда. Ключевая особенность программы заключается в активном участии работодателей в разработке образовательных программ, что позволяет учитывать реальные кадровые потребности компаний региона и формировать у будущих выпускников компетенции, востребованные при трудоустройстве.

В рамках Единого дня открытых дверей учащиеся 8–11 классов и их родители смогут познакомиться с возможностями федерального проекта «Профессионалитет» и узнать об учебных программах, главная особенность которых — практико-ориентированность.

В ходе родительских собраний и классных часов специалисты расскажут о перспективах трудоустройства на ведущие предприятия Рязанской области. В учебных заведениях пройдут экскурсии с посещением современных лабораторий и мастерских, состоятся профессиональные мастер-классы. Старшеклассники получат уникальную возможность посетить реальные производственные площадки и увидеть работу изнутри.

В настоящий момент в регионе создано 5 кластеров по направлениям «Машиностроение», «Туризм и сфера услуг», «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Транспорт и логистика». По программам проекта «Профессионалитет» уже обучаются порядка 9 тысяч студентов. В проекте задействованы 16 учреждений среднего профессионального образования и более 30 ведущих региональных предприятий-партнеров. Всего доступно свыше 30 образовательных программ: от сварочного производства и поварского дела до подготовки ветеринаров и IT-специалистов.

Узнать подробнее о рязанских колледжах и техникумах, участвующих в проекте, можно на официальном портале япроф.рф.