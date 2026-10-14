Здание на ул. Почтовой в Рязани выставили на аукцион за 59 млн рублей

Минимуществом Рязанской области объявлен аукцион в электронной форме по продаже здания площадью 927,7 кв. м, по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 59, с земельным участком, занимаемым зданием и необходимым для его использования. Объявление об этом опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Рязанские ведомости».

Начальная цена продажи 58 931 000 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей с НДС.

Прием заявок на участие в аукционе идёт до 5 ноября. Сам аукцион состоится 11 ноября.

По данным Яндекса, внутри здания находятся несколько организаций. Например, магазин мебели «1001 и 1 кухня».