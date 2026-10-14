Коц рассказал, как «Киеву гасят свет»

В Киеве после ночных ударов возникли масштабные перебои с электроснабжением, остановилось движение части электротранспорта, а в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением. Аварийные отключения затронули пять районов столицы. Военный корреспондент Александр Коц связал последствия атаки с ударами по городской генерации и объектам, обеспечивающим передачу электроэнергии.

По словам Коца, первые отключения начались около 05:32 на левом берегу Киева, после чего свет стал пропадать и в отдельных районах правого берега. ДТЭК ввела аварийные ограничения в Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском районах, а также в части Голосеевского района. Привычные графики подачи электричества там перестали действовать.

Перебои затронули и транспортную инфраструктуру. Красная линия метро работала до станции «Арсенальная», а зелёная до «Выдубичей». В Дарницком и Печерском районах остановились трамваи и троллейбусы. Жители некоторых районов столкнулись с перебоями водоснабжения.

Какие энергетические объекты оказались под ударом

Коц пишет, что атаки на энергетическую инфраструктуру начались ещё вечером. Около 22:40 баллистические ракеты ударили по ТЭЦ-4. Факт попадания подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Новая волна ударов началась после 04:39. По информации мониторинговых Telegram-каналов, по Киеву могли применить две ракеты «Искандер-М», четыре «Циркона» или «Оникса» и 12 ракет РМ-48У. Ещё шесть «Цирконов» направили в район Наливайковки, четыре на Триполье.

В районе Наливайковки находится подстанция «Киевская», связанная с передачей электроэнергии от атомных электростанций в столичный энергетический узел. Под Трипольем расположена Трипольская теплоэлектростанция, одна из крупнейших в Киевской области.

В перечне предполагаемых целей подстанция «Новокиевская», Дарницкая ТЭЦ и энергетические объекты в районе Выдубичей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах по нескольким энергетическим объектам столицы, не давая подробностей.

«Замысел прозрачен. Сначала гасят собственную генерацию города, потом перерезают линии, по которым ток приходит снаружи», — написал военкор.

Удары затронули энергоснабжение Киевской области

По данным Коца, атаки были направлены как на генерирующие мощности, так и на инфраструктуру передачи электричества. Такой сценарий способен осложнить снабжение города энергией даже при сохранении части действующих электростанций.

Автор публикации утверждает, что ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 получили повреждения и практически перестали вырабатывать электричество, а Трипольская ТЭС ранее пострадала от ударов беспилотников.

Особое значение для Киева имеет работа теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают не только выработку электроэнергии, но и теплоснабжение. Середина октября приходится на начало отопительного сезона, поэтому повреждение таких объектов может осложнить подготовку города к холодам.

В Киевской области аварийные отключения, по данным ДТЭК, затронули Бучанский район.

Сообщения об атаках на другие регионы

Коц сообщил и об ударах по другим регионам Украины. По его данным, около 05:35 баллистические ракеты направились в сторону Харькова. В числе районов, оказавшихся под угрозой или под ударом, он назвал также Житомирскую и Полтавскую области.

Кроме того, военкор написал о ночных атаках беспилотников и авиационных ударах по Днепропетровской области. По его утверждению, более десяти атак пришлись на Днепропетровск, Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы.

В публикации Коц также упомянул заявления Владимира Зеленского о том, что украинская сторона не получила своевременного предупреждения от партнёров о ракетных пусках. По словам украинского президента, ракеты обнаружили практически на подлёте.