В Рязани простились с пожарным Русланом Волковым, погибшим при исполнении долга

В Рязани простились с пожарным Русланом Волковым, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Он умер 11 октября 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Рязанской области.

На церемонию прощания пришли коллеги и сослуживцы Волкова, сотрудники регионального управления МЧС и Рязанской областной противопожарно-спасательной службы, а также ветераны.

Руслан Волков посвятил пожарной охране более 28 лет жизни. С 1993 по 2010 год он служил в Главном управлении МЧС России по Рязанской области. В 2014 году вернулся в профессию и продолжил работать пожарным в пожарно-спасательной части № 35, которая охраняет город Рыбное. Подразделение входит в состав ГКУ Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба».

За годы службы Волков получил несколько ведомственных наград. В 2006 году его наградили медалью III степени «За отличие в службе» и нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». Годом позже он получил медаль II степени «За отличие в службе», а в 2015 году был удостоен памятной медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Рязанские пожарные и спасатели проводили в последний путь коллегу, который многие годы посвятил борьбе с огнём.