Фото из канала Бориса Ясинского в «Максе»
Общество

Семья участников СВО из Рязани открыла овощной бизнес и планирует заняться пчеловодством

Алексей Самохин
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Ирина и Сергей познакомились на фронте, а после службы решили обосноваться в Рязанской области. Супруги купили участок, завели хозяйство и с помощью социального контракта построили теплицы для выращивания овощей. Теперь семья планирует открыть пасеку и рассчитывает получить грант на развитие бизнеса.

Историю супругов рассказал глава администрации Рязани Борис Ясинский. По его словам, служба для Ирины и Сергея стала семейным делом. Она родом из Волгограда, он из Ростова, но своим домом они выбрали Рязанскую область.

Сергей отправился в зону СВО в 2022 году. Сначала служил штурмовиком, затем стал заместителем командира батальона по боевой работе. Во время одного из боёв мужчина получил тяжёлое ранение. После восстановления вернуться на передовую он уже не смог, но продолжил работать на безопасность региона.

Ирина заключила контракт в 2023 году. Сначала она служила разведчиком, затем стала оператором беспилотников. Именно на фронте женщина познакомилась с будущим мужем.

В Рязань супруги впервые приехали навестить друга. Город им понравился, и они решили остаться в регионе. Семья приобрела участок под Рязанью и занялась хозяйством.

Для развития собственного дела Ирина и Сергей воспользовались мерами поддержки участников СВО. Они заключили социальный контракт на предпринимательство, установили теплицы и начали выращивать овощи. Урожая хватает не только для семейных нужд, но и на продажу. По словам супругов, бизнес развивается успешно.

Теперь у семьи появилась новая цель. Ирина и Сергей хотят заняться пчеловодством. Определённые знания и небольшой опыт работы с пчёлами у них уже есть.

Минсельхоз Рязанской области пригласил супругов принять участие в программе «АГРОмотиватор». Победители конкурса могут получить более 4 млн рублей на развитие своего проекта. Сейчас семья ждёт решения конкурсной комиссии.

Предпринимательство не стало для супругов заменой службе. Ирина продолжает работать консультантом по мобильным огневым группам, а Сергей служит в МОГ и параллельно консультирует штаб по вопросам развития беспилотников.

Как рассказал Борис Ясинский, супруги намерены развивать хозяйство и дальше. Теперь от решения конкурсной комиссии зависит, смогут ли они воплотить в жизнь план по созданию собственной пасеки.

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