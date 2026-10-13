Внучка экс-мэра Самары Тархова рассказала в суде об убийстве бабушки и дедушки

13 октября в суде по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи впервые выступила их внучка Екатерина Тархова, одна из главных обвиняемых. Она рассказала о знакомстве с семьей Метревели, многомиллионных переводах, капсулах с неизвестным веществом и событиях, которые предшествовали гибели ее родственников. По версии Екатерины, другие фигуранты дела манипулировали ею и угрожали расправой. Ее показания приводит «КП-Самара».

Как Екатерина познакомилась с Метревели

По материалам дела, семья Метревели сыграла значительную роль в истории убийства бывшего главы Самары и его супруги. Среди обвиняемых фигурируют 79-летняя Таисия Киселева и ее дочь Светлана, известная под именем Нателла. По версии следствия, Светлана организовала преступление, а ее племянник Дмитрий помогал ей.

Екатерина утверждает, что познакомилась с семьей через Марину Метревели. Та впоследствии свела ее со Светланой. Внучка экс-мэра считала новых знакомых подругами, жила у Таисии Киселевой, ездила в Грузию и рассказывала им о своей семье.

Общение продолжалось больше пяти лет. За это время, по словам Екатерины, она перевела Метревели около 50 миллионов рублей. Постепенно разговоры стали чаще касаться имущества ее бабушки и дедушки.

«Нателла говорила, что нужно решить вопрос с квартирой дедушки и бабушки. Я объясняла, что это невозможно и что на убийство я не пойду. Метревели уверяли, что они сделают так, что мои родные даже не вспомнят о квартире. Несмотря на все конфликты в семье я никогда не хотела никого убивать, я такое даже не рассматривала. По-человечески я бы просто испугалась», — рассказала Екатерина в суде.

По ее словам, ближе к Новому году 2024 Светлана заявила, что нашла препарат, который якобы должен был сделать человека спокойным и послушным.

Капсулы с неизвестным веществом

Екатерина утверждает, что Светлана привезла препарат из Грузии и передала ей бутылку с коричневой жидкостью через Таисию Киселеву. Внучка экс-мэра рассказала, что сама попробовала содержимое бутылки и почувствовала себя плохо.

«Когда я приехала домой, то выпила 40 мл. У меня закружилась голова, я потеряла сознание. Приходила в себя тяжело, было расслабление. Я добавляла эту жидкость в напитки по 5 мл за раз. Это продолжалось две с половиной недели, я израсходовала половину бутылки», — заявила она.

По словам обвиняемой, Светлана продолжала спрашивать, согласны ли Виктор и Наталья Тарховы переписать квартиру на внучку. В ноябре 2024 года Дмитрий, как утверждает Екатерина, принес ей какое-то кристаллическое вещество. На предыдущих заседаниях эксперты предполагали, что речь могла идти о наркотиках, однако сама Тархова не смогла подтвердить их версию.

Она заявила, что Дмитрий заменил содержимое капсул, которые ее бабушка и дедушка принимали для здоровья. Светлана и ее племянник, по словам обвиняемой, убеждали ее, что ничего опасного не произойдет. Екатерина утверждает, что ей самой тоже приходилось принимать это вещество.

В какой-то момент Наталье Тарховой стало плохо. Внучка вызвала частную скорую помощь. Медсестра дала женщине лекарство от давления, после чего, по словам Екатерины, ситуация внешне успокоилась.

«Нателла в грубом тоне говорила, чтобы я продолжала давать капсулы. У меня появился страх и я перестала понимать, что вообще происходит», — рассказала обвиняемая.

Мать Екатерины, Людмила Тархова, не смогла дослушать эти показания и попросила разрешения покинуть зал. Суд удовлетворил ее просьбу.

«Я была против каждого действия»

По словам Екатерины, позднее Светлана потребовала, чтобы Дмитрий попал в квартиру ее бабушки и дедушки. При этом, как утверждает обвиняемая, ей не объяснили, зачем это нужно. Она также заявила об угрозах со стороны людей, связанных с Метревели.

Екатерина рассказала, что впустила Дмитрия в квартиру, где он переночевал на балконе. Затем, по ее словам, мужчина связал Наталье руки и ноги пластиковыми стяжками. Виктор в это время спал.

«Я была против каждого действия, но Метревели меня не слушал. Он сказал, чтобы я никуда не лезла, не задавала Светлане вопросы и не мотала ей нервы. Мне сказали, я могу стать следующей, если не перестану так себя вести. Дмитрий ударил меня по лицу и забрал телефон», — заявила Тархова.

По ее словам, бабушка спрашивала, какие документы ей нужно подписать. Дмитрий отвечал, что ждет указаний Светланы, и, как утверждает Екатерина, насильно давал Наталье капсулы.

Внучка экс-мэра предположила, что родственников пытались привести в состояние, при котором они согласились бы подписать документы на квартиру. Она утверждает, что Светлана говорила только о получении имущества и денег, заверяя, что бабушка и дедушка ничего не вспомнят.

Екатерина призналась, что продолжала давать близким заранее подготовленные капсулы. По ее словам, родственники находились в тяжелом состоянии и теряли сознание, но продолжали дышать. Светлана якобы уверяла ее, что от препарата никто не умирает, и угрожала расправой над ней и ее сыном в случае неповиновения.

Что Екатерина рассказала о гибели родственников

По словам обвиняемой, в какой-то момент она обнаружила, что бабушка и дедушка не дышат. Екатерина позвонила Светлане и спросила, что ей делать.

Виктор Тархов, как утверждает внучка, умер в период со 2 по 3 января 2025 года. Наталья скончалась примерно через день. Екатерина заявила, что Светлана велела ей налить воду в бутылки, охладить их в холодильнике и держать рядом с телами.

«Тела дедушки и бабушки лежали на диванах, с трупами я находилась в квартире семь дней. Я тоже пила все это время капсулы, неделя прошла, как один день, мой разум был в тумане. Светлана говорила, что скоро Дмитрий приедет и все решит, он врач и знает, что делать», — рассказала Тархова.

Позднее Екатерина, по ее словам, покупала бочки, канцелярские ножи, пилу и другие предметы. Она утверждает, что Дмитрий расчленил тела в квартире, а сама она в комнату не заходила и происходящего не видела.

Как рассказала обвиняемая, о расчленении она узнала от самого Дмитрия. Он выносил тазы и убирал квартиру, в том числе отмывал потолок. Екатерина утверждает, что ей поручали выполнять разные задания, в том числе ездить в магазины.

В январе 2025 года Дмитрий, по ее словам, подготовил чемоданы и пакеты, которые затем выносила она. Екатерина заявила, что не открывала их и не знала, что именно находится внутри. По ее утверждению, некоторые чемоданы она перевозила на такси, а из отдельных пакетов вытекала мутная жидкость.

Следствие ранее рассматривало версию, согласно которой останки могли пропустить через мясорубку и смешать с гречкой, использовав ее как абсорбент. Екатерина заявила, что мясорубку, насколько ей известно, даже не распаковали. По ее словам, Дмитрий сам рассказал ей о расчленении, а она не знает, как Метревели использовали бочки и азот.

Обвиняемая также сообщила, что Светлана велела ей что-то смешать с гречкой, но она якобы не знала, что именно. Присутствие крупы в ванной Екатерина объяснила тем, что иногда курила в квартире кальян и промывала его колбу гречкой.

«Меня просто использовали»

Завершая показания, Екатерина заявила, что Метревели скрывали от нее свои намерения и сообщали только ту информацию, которая была им выгодна. Она отрицает участие в расчленении тел и надругательстве над останками.

По словам Тарховой, из-за воздействия неизвестного вещества она плохо помнит последовательность событий и не может назвать точные даты. Находясь в следственном изоляторе, она, как утверждает обвиняемая, осознала произошедшее и решила помогать следствию.

«Меня просто использовали и держали в неведении. А если и давали информацию, то только ту, которая была выгодна им. Я не участвовала в расчленении и надругательстве над телами. Точные даты и время не могу назвать, все было, как один день. Само использование препарата на меня больше влияло психологически. Находясь в изоляторе, я осознала, что произошло, и все силы приложила, чтобы помочь следствию разобраться в своем деле. Я могу предполагать, что остались останки», — заявила Екатерина.

Правдивость этих показаний предстоит оценить суду. Следующее заседание назначено на 15 октября, когда внучка Виктора и Натальи Тарховых продолжит давать показания.