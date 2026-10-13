предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube
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Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

Валерия Мединская
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Очередное заявление о «неизвестном ранее пророчестве Ванги» на 2027 год вновь привлекло внимание СМИ. Переводчик наследия болгарской провидицы Сергей Косторной утверждает: она предсказывала заметное изменение мировой политики. При нём государства, прежде дистанцировавшиеся от России, могут вновь сблизиться с Москвой.

Новое объединение вокруг России

По словам Косторного, Ванга якобы говорила о формировании вокруг России нового объединения государств. В него, согласно этой версии, должны войти не только славянские страны. Но и государства Азии, которые будут постепенно укреплять отношения с Москвой.

Особое место в этом сценарии Косторной отводит Болгарии и Сербии. Именно эти страны, по его утверждению, могут одними из первых изменить отношение к России. И начать восстановление прежних политических и культурных связей.

Кто такой Сергей Косторной

Сам Косторной заявляет, что знал Вангу лично. При её жизни он выступал её переводчиком.

Мужчина неоднократно рассказывал о якобы доверенных ему предсказаниях. Однако независимого документального подтверждения большинства этих высказываний не представлено.

Почему это вписывается в повестку

Рассказ о возможном славяно-азиатском объединении появился на фоне реальных изменений. Москва в последние годы заметно расширила взаимодействие с Китаем и КНДР. Экономические и политические связи с государствами Азии стали одним из важных направлений российской внешней политики.

Именно поэтому подобные заявления легко вписываются в уже существующую международную повестку. Однако совпадение между современными событиями и приписываемыми Ванге словами само по себе не подтверждает подлинность пророчества.

Что якобы ждёт Америку

Не менее масштабный прогноз Косторной касается Соединённых Штатов. Он утверждает: Ванга якобы не видела Америку на карте будущего. И связывала исчезновение страны с глобальным катаклизмом.

В пересказе Косторного речь идёт о возможном затоплении территории США. При этом никаких подтверждённых архивных записей, в которых Ванга напрямую описывала бы такой сценарий, в открытом доступе не представлено.

Это далеко не единственный прогноз о будущем Америки, который на протяжении многих лет распространяется под именем болгарской провидицы. Ранее ей также приписывали слова о возможной гражданской войне в США. Которая якобы способна привести к распаду страны.

Крах Евросоюза и НАТО

Отдельная часть нового пересказа касается Европы. Согласно словам Косторного, Ванга якобы предсказывала исчезновение Евросоюза и Североатлантического альянса уже в ближайшем будущем.

В качестве причины называется внутренний конфликт между странами-участницами. Якобы государства начнут спорить о том, кто вложил больше средств и ресурсов. После чего прежние союзы окажутся под угрозой распада.

Подобные формулировки особенно активно распространяются в период политической напряжённости. При этом сама существующая система международных союзов продолжает функционировать. Поэтому представлять такой сценарий как уже предрешённый исход оснований нет.

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