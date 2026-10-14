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Политика

В Киеве после ракетной атаки отключили электричество, город затягивает дымом

Алексей Самохин
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В Киеве после утренней атаки российской армии возникли перебои с электроснабжением, остановилось движение электротранспорта в нескольких районах города и поездов Kyiv City Express. Об ударах по энергетической инфраструктуре столицы и Киевской области сообщил мэр Виталий Кличко.

По данным ДТЭК, аварийные отключения электроэнергии затронули Дарницкий, Днепровский, Печерский и Соломенский районы, а также часть Голосеевского района.

В этих районах временно перестали действовать стабилизационные графики подачи электричества. Энергетики ввели аварийные отключения, поэтому жители не могут ориентироваться на привычное расписание подачи света.

Из-за атаки в нескольких районах Киева приостановили движение электротранспорта. Ограничения затронули и поезда городской железнодорожной системы Kyiv City Express.

По сообщениям местных властей, угроза баллистических ударов сохраняется. 

СМИ пишут, что город затягивает дымом. 

Отметим, что вечером 13 октября столицу Украины уже атаковали ракетами. Власти сообщили, что во второй раз не получили предупреждения о пусках баллистических ракет от США. 

Между тем, Минобороны РФ выпустило официальное сообщение: «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

 В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ».

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