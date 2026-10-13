Россия неожиданно заняла второе место в мире в необычном рейтинге

Более 100 россиян заморозили после смерти в надежде на будущее воскрешение. Об этом KP.RU рассказал биофизик и криобиолог Игорь Артюхов, директор по науке и один из основателей первой в России крионической компании «КриоРус».

По данным Артюхова, в крионических центрах по всему миру хранятся 740 человек. Больше всего криопациентов в США, где насчитывается 566 человек. Россия занимает второе место с показателем 109 человек. Остальные страны заметно отстают от лидеров.

По словам учёного, тела людей помещают в жидкий азот, температура которого достигает минус 196 градусов. Люди, которые решаются на процедуру, сильно рискуют, так как совершенно неизвестно, что с их телами произойдёт в будущем.

Главная сложность для будущего восстановления человека связана с сохранением и восстановлением мозга. Как пояснил Артюхов, повреждения могут начаться ещё до смерти, например при болезни Альцгеймера или ишемическом инсульте.

«Тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти, а затем начинаются еще и посмертные изменения», — объяснил специалист.

По словам криобиолога, именно восстановление мозга с учётом этих изменений остаётся одной из самых сложных задач крионики.