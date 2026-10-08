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Новости России

В Госдуме призвали бизнес призвали усилить защиту дата-центров от дронов

Алексей Самохин
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Защита российских дата-центров от атак беспилотников во многом зависит от владельцев компаний, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, бизнесу разрешили самостоятельно создавать системы противовоздушной безопасности, однако на объектах пока не видно необходимых средств защиты.

Журавлев отметил, что расположение дата-центров хорошо известно, при этом они защищены гораздо слабее военных объектов. 

«Можно было со стопроцентной уверенностью предполагать, что враг начнет бить по российским дата-центрам. Местоположение их хорошо известно, а защищены вовсе не так, как военные объекты. Это, кстати, зависит в том числе и от собственника. Российскому бизнесу давно уже разрешили выстроить свою систему противовоздушной безопасности, в том числе — и вооружить ее. Только вот не видно ни антидроновых сетей, ни наблюдательных отрядов, нет вообще никаких защитных средств. Между тем страна ведет тяжелую войну, и странно делать вид, будто предпринимательского сообщества это не коснется. Участвовать придется всем, пока мы наконец не раздавим украинскую нацистскую гадину», — подчеркнул он.

Как пояснил депутат, предпринимателям стоит учитывать угрозу атак на гражданскую инфраструктуру и самостоятельно принимать дополнительные меры для защиты своих объектов.

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