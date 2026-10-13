В Общественной палате предложили повышать пенсию с 70 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с 70 лет. Сейчас такую прибавку автоматически получают пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Об этом он рассказал ТАСС.

По мнению Гриба, повышение выплаты стоит перенести на десять лет раньше. С возрастом у людей растут расходы на лекарства, лечение в санаториях и поддержание здоровья.

«С учетом продолжительности жизни все-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии», — заявил представитель Общественной палаты.

Он пояснил, что медицинские расходы для пожилых людей становятся все ощутимее. Более раннее увеличение пенсии, считает Гриб, помогло бы компенсировать часть этих затрат.

Сейчас при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. Такая норма закреплена в законе «О страховых пенсиях».

С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. После повышения пенсионер получает 19 169,38 рубля в месяц. Увеличенная выплата назначается пожизненно.

Отметим, что на данный момент это не более, чем просто предложение. Каких-либо решений о повышении фиксированной выплаты к пенсии сейчас нет.