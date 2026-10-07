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Новости России

Россиянам объяснили, можно ли ставить фотографии умерших рядом с иконами

Алексей Самохин
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Фотографии умерших людей не стоит размещать рядом с иконами. Об этом NEWS.ru заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, икона имеет статус святыни и требует особого отношения. Фотография же остается лишь изображением человека и напоминает о нем.

«Важно понимать разницу между иконой и фотографией. Икона — это святыня, освященный образ, через который мы обращаемся к Богу, Божией Матери и святым. Она требует особого благоговейного отношения. Фотография — это просто изображение человека, память о нем. Она не является святыней, поэтому смешивать их в одном пространстве не стоит. Когда фото умерших стоят в одном ряду с иконами, это создает путаницу: где святыня, а где просто память? Люди начинают молиться на фотографии, ставить перед ними свечи, что недопустимо. Это уже не почитание памяти, а идолопоклонство, от которого церковь всегда предостерегала», — сказал Иванов.

Общественник отметил, что иконы традиционно размещают в красном углу, где верующие молятся. Фотографии родственников, по его мнению, лучше хранить отдельно — в семейном альбоме, на стене гостиной или на полке с памятными вещами.

«Если вы хотите помолиться об усопшем, лучше взять его фотографию в руки, посмотреть на нее с любовью и помолиться своими словами, но не ставить ее рядом с иконой. Также можно отвести для фотографий специальный уголок, где не будет икон. В храме мы не увидим фотографий на аналое рядом с иконами. Поминовение усопших совершается через записки, через молитву, через свечи, которые мы ставим на канун — специальный столик с распятием. Фотографии можно приносить в храм, но их не кладут рядом с иконами», — заключил Иванов.

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