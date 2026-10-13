Николай Басков отметит 50-летие в спецвыпуске шоу «Ну-ка, все вместе!»

В пятницу, 16 октября, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет юбилейный выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Программу посвятят 50-летию Николая Баскова, который бессменно ведёт проект. В эфире прозвучат только песни артиста, а приглашённые звёзды и легендарная сотня приготовят для него сюрприз.

Участники шоу поборются за возможность исполнить новую композицию вместе с Басковым на гала-концерте проекта в Кремлёвском дворце. Кто получит этот шанс, пока держат в секрете.

Сам юбиляр признался, что с нетерпением ждёт эфира и хочет услышать свои песни в новых исполнениях.

«Вообще не представляю, что сегодня будет в выпуске. Конечно, горд, что смогу по-другому услышать свои песни, по-новому прочувствовать их исполнение. Не знаю, какие именно песни прозвучат и в чьём исполнении, для меня это событие и большой подарок от всей семьи „Ну-ка, все вместе!“. Я в предвкушении! Пускай это будет незабываемо!» — рассказал Николай Басков.

Певец также вспомнил, что его профессиональный путь начался ещё в детстве. Если считать с первого выхода на сцену в опере «Волшебная флейта» в 11 лет, творческий стаж артиста составляет 39 лет.

Кто поздравит Николая Баскова

Юбилейный выпуск оформят в едином стиле: сотня экспертов и приглашённые гости появятся в золотых костюмах. На знаменитой стене шоу соберутся композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певец Александр Буйнов, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, певицы Натали и Зара, а также актриса Олеся Судзиловская.

Многие из них дружат с Басковым не один год. Игорь Николаев вспомнил, как будущий артист однажды пришёл к нему в гримёрку и признался, что особенно любит песню «Странник мой».

«Он спел мне всю песню, и я подумал: хороший, открытый парень, какая-то в нём есенинская, русская теплота. С тех пор мы не расстаёмся, постоянно пересекаемся на разных событиях и мероприятиях», — рассказал композитор.

фото телеканала «Россия»

Певица Зара назвала Баскова человеком с большим сердцем и талантом. По её словам, юбилейный выпуск получился добрым, ярким и полным музыкальных экспериментов. Она также отметила, что участники шоу стали большой семьёй, в которой даже разногласия уступают место музыке и взаимной поддержке.

Друг артиста Олег Влади рассказал, что Басков много лет поддерживает его советами и помогал ему на протяжении работы над проектом. Влади назвал певца одним из самых близких людей в своей жизни и пообещал зрителям грандиозные сюрпризы в эфире.

Оперный певец Николай Ерохин вспомнил знакомство с Басковым в 1999 году. По его словам, артист хорошо разбирается в оперном репертуаре и даже помогал ему готовиться к партии Канио в опере «Паяцы».

Актриса Олеся Судзиловская назвала Баскова «человеком-праздником» и отметила его стремление делать окружающих счастливыми. Она также похвалила участников шоу и новые аранжировки известных песен.

Кто прошёл в полуфинал шоу

В предыдущем отборочном туре максимальные 100 баллов набрала Вероника Новикова из Коломны, обеспечив себе место в полуфинале.

В баттле между Ириной Братис из Пятигорска и Даниилом Мишуковым из Надыма оба участника получили по 82 балла. Однако по итогам тайного голосования дальше прошёл Даниил Мишуков.

Имена вокалистов, которые поборются за возможность выступить дуэтом с Николаем Басковым на гала-концерте в Кремлёвском дворце, объявят в юбилейном выпуске. Его покажут на телеканале «Россия» 16 октября в 21:30.