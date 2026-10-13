В Рязанской области в ходе второго этапа операции «Нелегал-2026» выявили 699 нарушений миграционного законодательства. Полицейские приняли 101 решение об административном выдворении иностранцев, ещё 14 человек депортировали в страны исхода. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры, ФСБ, Росгвардии и Ространснадзора проверяли строительные объекты, торговые точки и места компактного проживания иностранных граждан.

Какие нарушения выявили

По итогам рейдов зарегистрировали:

226 нарушений правил въезда, выезда и пребывания в России;

151 нарушение порядка осуществления трудовой деятельности;

132 нарушения правил пребывания иностранных граждан;

135 случаев незаконного привлечения иностранцев к работе;

53 случая предоставления ложных сведений или поддельных документов при миграционном учёте;

два случая уклонения от исполнения административного наказания в виде контролируемого самостоятельного выезда из России.

Кроме того, сотрудники УМВД выявили 120 иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц. Среди них были люди, не исполнившие решения о выдворении или обязанность покинуть Россию после сокращения срока временного пребывания либо аннулирования разрешительных документов.

По результатам операции приняли 101 решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. В 11 случаях речь шла о принудительном перемещении через государственную границу с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД.

Также власти приняли 111 решений о запрете на въезд в Россию. Ещё 14 иностранцев депортировали в страны исхода.

Возбудили 31 уголовное дело

В ходе операции возбудили 31 уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере миграции. Из них 28 касаются фиктивной постановки иностранных граждан на учёт, два дела возбуждены по фактам организации незаконной миграции, ещё одно связано с подделкой или оборотом поддельных документов.

Отдельно в отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело о краже. Ещё одно дело касается преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. В рамках расследования изъяли 73 грамма наркотических средств.

В УМВД сообщили, что проверочные мероприятия в рамках операции «Нелегал-2026» продолжатся.