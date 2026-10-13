Раскрыты маршруты дронов при атаке на Москву

В ночь на 13 октября российские силы ПВО перехватили 604 украинских беспилотника. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», часть дронов направлялась к Москве через Калужскую, Рязанскую и Тверскую области.

По информации авторов канала, это была одна из крупнейших попыток удара по столице с начала года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большинство беспилотников удалось сбить на дальних подступах к городу. Ещё 65 дронов уничтожили на подлёте к столице.

Беспилотники также фиксировали в южных регионах России, в том числе в Ставропольском крае.

В публикации также говорится о приближении шторма в Чёрном море. По оценке авторов, ухудшение погоды может осложнить запуски некоторых типов беспилотников и повлиять на дальнейшую тактику украинских сил.

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