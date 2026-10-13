18 октября во Дворце Молодёжи состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

18 октября во Дворце Молодёжи в Рязани состоятся две игры 1/2 финала Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Начало в 18:00.

В полуфинале за путёвки в финал сезона будут бороться девять команд:

1. «Сергевны» — Академия ФСИН, Рязань;

2. «Рука в синице» — Херсонская область;

3. «А кто хороший?» — ВГЛУ, Воронеж;

4. «ЧСВ» — РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань;

5. «3, 4 полет нормальный» — Тула;

6. «Сборная города Котовска» — Котовск;

7. «Собаки Павлова» — РязГМУ, Рязань;

8. «От души» — РГУ им. С.А. Есенина, Рязань;

9. «Время первых» — РФМУ МВД имени В.Я. Кикотя.

7инфо запустило конкурс. Будут выбраны пять победителей, каждый из которых получит по два билета на полуфинал. Подробности конкурса в группе ВКонтакте.

Кроме того, организаторы будут размещать информацию о бесплатных пригласительных билетах. Следите за обновлениями.

Возрастное ограничение 12+.