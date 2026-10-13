18 октября во Дворце Молодёжи состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

18 октября во Дворце Молодёжи в Рязани состоятся две игры 1/2 финала Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Начало в 18:00.
В полуфинале за путёвки в финал сезона будут бороться девять команд:
1. «Сергевны» — Академия ФСИН, Рязань;
2. «Рука в синице» — Херсонская область;
3. «А кто хороший?» — ВГЛУ, Воронеж;
4. «ЧСВ» — РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань;
5. «3, 4 полет нормальный» — Тула;
6. «Сборная города Котовска» — Котовск;
7. «Собаки Павлова» — РязГМУ, Рязань;
8. «От души» — РГУ им. С.А. Есенина, Рязань;
9. «Время первых» — РФМУ МВД имени В.Я. Кикотя.
7инфо запустило конкурс. Будут выбраны пять победителей, каждый из которых получит по два билета на полуфинал. Подробности конкурса в группе ВКонтакте.
Кроме того, организаторы будут размещать информацию о бесплатных пригласительных билетах. Следите за обновлениями.
Возрастное ограничение 12+.