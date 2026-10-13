ХК «Рязань-ВДВ» разгромил дома «Челмет» — 8:0

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» завершил домашний матч с челябинским «Челметом» с неприличным для соперника счётом — 8:0.

Игра прошла в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский» в понедельник, 12 октября. После неё ВХЛ признала нападающего «Рязани-ВДВ» Глеба Петрова игроком дня. На его счету гол и две результативные передачи.

Пархоменко Дмитрий, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Рязань-ВДВ»:

— Конечно, рады такой крупной победе. Многие парни забили первые голы, очень порадовали зрителей. Наши болельщики поддерживали нас, устроили овации ребятам — наверное, команда это заслужила своей работой, таким результатом. Так что всем спасибо, кто верит в нас. При счёте 1:0 был неприятный момент: соперник чуть не сравнял счёт, но мы выстояли, вратарь нас подтащил, и потом мы забили второй гол, третий и довели матч до такой крупной победы. Так что всех ещё раз поздравляю с победой, но расслабляться и радоваться можно недолго — впереди следующий матч.

— До этого были проблемы с реализацией моментов. Что изменилось сегодня?

— Что-то, видимо, изменилось в психологии у ребят, и, как говорится, отступать некуда.