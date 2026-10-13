Вопрос лишь один: эксперты рассказали о подготовке операции США против Ирана

«Военная хроника»: США готовятся к масштабной военной операции против Ирана, пока мировое внимание сосредоточено на других конфликтах.

По данным канала, между американскими базами в Европе и Ближним Востоком продолжается переброска военных грузов. Тяжёлые транспортные самолёты C-17 Globemaster III доставляют на авиабазы в Катаре, ОАЭ, Иордании и Бахрейне боеприпасы, комплекты высокоточного оружия, ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Patriot, а также оборудование для тылового обеспечения.

Авторы публикации полагают, что Вашингтон может отложить начало операции до завершения ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Белый дом стремится избежать резкого роста цен на нефть и возможной дестабилизации ситуации в Ормузском проливе в предвыборный период.

Вопрос заключается не в том, решатся ли США нанести удар по Ирану, а в том, когда это произойдёт после завершения голосования.

«Вопрос не в том, решатся ли США на удар, а лишь в том, когда именно после завершения выборов будет дана отмашка», — пишет автор поста.