Минобороны рассказало об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 604 украинских беспилотников за ночь с 12 на 13 октября. По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и сбили аппараты самолетного типа в 15 регионах страны, Московском регионе и над Азовским морем.

Беспилотники уничтожили в Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

По информации военного ведомства, перехват проходил с 20:00 12 октября до 08:00 13 октября по московскому времени.