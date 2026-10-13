SHOT: Более 4 тысяч медведей убили в России с начала 2026 года

Уже более 4 тысяч медведей отстрелили в России с начала 2026 года, сообщает SHOT.

Больше всего подтверждённых отстрелов в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Тыве и на Камчатке. В Красноярском крае к 12 октября отстреляли почти тысячу медведей, в Иркутской области 421, в Бурятии около 400, в Тыве 263. На Камчатке официально подтверждено больше 200 вынужденных отстрелов.

Медведи всё чаще выходят к людям: их видят в посёлках, у дорог, на туристических базах и даже на кладбищах. Власти ограничивают посещение лесов и отдельных территорий, а опасных животных отстреливают.

Теперь предлагают смягчить правила охоты. На прошлой неделе в Сибирском федеральном университете прошло открытое совещание экспертов и учёных. Они считают, что ограничения на любительскую охоту мешают контролировать численность медведей, и отправили в Минприроды резолюцию с предложением ослабить правила.

Другие учёные против. Доктор биологических наук Никита Овсяников и кандидат биологических наук Сергей Колчин называют призывы продлить зимнюю охоту необоснованными. По их словам, действующие правила и так позволяют охотиться на медведей до восьми месяцев в году, а лимиты используются не полностью.

Бесконтрольный отстрел, по мнению специалистов, приведёт к росту браконьерства и к появлению раненых медведей, которые опаснее для людей. Фонд «Мир медведей» тоже обратился к главе Минприроды Александру Козлову и просит не ослаблять ограничения.